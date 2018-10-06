طفلة تكتشف سيفاً عمره 1500 عام

المصدر: دبي ــ سيد صالح

اكتشفت الطفلة السويدية ساجا فينيك (8 سنوات) بطريق الصدفة سيفاً أثرياً يبلغ عمره 1500 عام على الأقل، وذلك أثناء لهوها على شاطئ بحيرة «فيدوستين» جنوبي السويد.

وبحسب ما أذاعته محطة إذاعة «ميناسوتا» الأميركية أمس نقلاً عما نشره أندرو فينيك، والد الطفلة عبر حسابه على «فيسبوك»، كانت ابنته تقذف بالحصى في مياه البحيرة. وارتطمت إحدى الحصيات بجسم معدني كبير الحجم كان مدفوناً بين الطمي على شاطئ البحيرة، فالتقطته ساجا وسلمته إلى والدها، الذي بدوره سلمه إلى الشرطة بالمنطقة.

وبعد بحث شارك فيه علماء آثار، تبين أن هذا الجسم هو سيف محفوظ في غمده المصنوع من الجلد والخشب. وأكد العلماء أن تاريخ السيف يعود إلى 1500 عام على الأقل، وهو ينتمي إلى شعوب «الفايكينغ» الشهيرة، المعروفين باسم غزاة الشمال، وهم السكان الأصليون لشبه جزيرة إسكندنافيا، التي تضم السويد والنرويج والدنمارك. وأضاف العلماء أن هذا هو السيف الأول من نوعه الذي يُكتَشَف في الجزيرة.

وقد اهتمت محطة إذاعة «ميناسوتا» بخبر الفتاة كونها عاشت مع والديها حتى العام الماضي بولاية «ميناسوتا» الأميركية قبل انتقالها للسويد حيث عائلة والدتها.