«سيلفي» في دبي

المصدر: تصوير - عماد علاءالدين

تتميز دبي بالمواقع السياحية المتنوعة ،ووجهات التسوّق الفخمة، والاماكن المزينة بالهندسة المعمارية العصرية المفعمة بالحيوية التي تجتذب الزوار والسياح اليها من كل حدب وصوب،حيث تشدهم جاذبية الاماكن العابقة المليئة بلمسات تراثية ضاربة في جذور التقاليد والحدائق المائية ، الامر الذي يدفعهم الى إلتقاط الصور التذكارية، وفي الصورة سائحان يلتقطان صورة سيلفي عند واجهة أوكواريوم «دبي أتلانتس النخلة "الذي يعد واحداً من أهم مناطق الجذب الترفيهي والسياحي .

