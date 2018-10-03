فرانس برس تطلق جائزة "كايت ويب" للعام 2018 للصحافيين في آسيا

المصدر: أ ف ب

فتحت وكالة فرانس برس الأربعاء باب الترشيحات لجائزة كايت ويب التي تكرم الصحافيين الآسيويين المحليين الذين يمارسون مهنتهم في ظروف خطرة أو صعبة في منطقة آسيا المحيط الهادئ.

وتمنح جائزة كايت ويب للصحافة الميدانية إلى صحافيي نصوص أو صور، سواء كانوا مستقلين او يعملون محليا لحساب وسائل اعلام موجودة في المنطقة، أظهروا شجاعة جسدية ومعنوية كبيرة في ممارسة مهامهم خلال العام 2018.

وأوضح المدير الاقليمي لوكالة فرانس برس في آسيا المحيط الهادئ فيليب ماسونيه أن "العام الماضي شهد تحديات جديدة لحرية الصحافة عالميا وفي أجزاء من منطقة آسيا المحيط الهادئ على وجه الخصوص".

وتابع "عبر جائزة كايت ويب، نتطلع إلى الاعتراف بالصحافيين المحليين الذين يواجهون هذه التحديات ويقومون بعمل استقصائي حاسم وأحيانا يقومون بذلك على حساب تعرضهم لخطر شخصي كبير، وتشجيعهم".

وفاز الصحافي البورمي مرات كياو ثو بالجائزة العام 2017 لتغطيته الدقيقة للنزاعات في بورما وخصوصا في ولاية راخين، حيث تعيش أقلية الروهينغا المسلمة.

ونشرت مقالات مرات كياو ثو البالغ من العمر 27 عاما في أسبوعية "فرونتير" المحلية الناطقة بالانجليزية والمعروفة بنوعية تغطيتها رغم ظروف العمل الصعبة للصحافيين في بورما.

وتصادف هذا العام الذكرى العاشرة للجائزة، التي استحدثت تكريما لكايت ويب، وهي صحافية في وكالة فرانس برس ولدت في نيوزيلندا وتميزت بشجاعتها الكبيرة في تغطية نزاعات عدة في المنطقة. وقد توفيت في 2007 عن 64 عاما جراء اصابتها بمرض السرطان.

ومنحت الجائزة للمرة الاولى في 2008 للصحافي الباكستاني مشتاق يوسفزاي (32 عاما) من صحيفة "ذي نيوز"، وذلك عن تقارير مميزة اعدها بشأن المناطق القبلية في شمال غرب باكستان.