طعام المستقبل زجاجة «غذاء»

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

استقبلت الأسواق البريطانية أخيراً، في آخر تطور علمي غذائي، منتجاً جديداً، تدّعي الشركة المنتجة له أنه سيحل محل الطعام، ووصفته بأنه «مستقبل الغذاء»، و«وجبة في زجاجة»، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس. المنتَج الجديد هو مشروب بروتيني في زجاجة، ويحتوي على 26 فيتاميناً، إذ تؤكد الشركة المنتجة أنه مناسب لكافة الأعمار، ولكل الأنماط الغذائية، بما في ذلك النباتيون.

ويتكون المنتَج الجديد بصفة أساسية من فول «الصويا» المعدّل وراثياً. لذا، فقد اختارت له الشركة المنتجة اسم «سويلنت»، وهو اسم مُنتَج غذائي اصطناعي ورد في فيلم الخيال العلمي «سويلنت غرين»، الذي أُنتِجَ عام 1973.

وتعود ملكية الشركة المنتجة إلى مجموعة من روّاد الأعمال في وادي السيليكون الشهير بولاية كاليفورنيا الأميركية، واختاروا أن تشهد بريطانيا أول طرح له خارج الولايات المتحدة.