جزيرة صقيلية الايطالية تحتضن مهرجان الكسكس العالمي

المصدر: البيان الالكتروني

تختضن مدينة سان فيتو لو كابو، في جزيرة صقلية الايطالية الطبعة الـ 21 من مهرجان الكسكس العالمي، الذي تقام فعالياته من 21 سبتمبر وحتى 30 من الشهر نفسه منذ العام 1998، يتجمع فيه طهاة من عشرة بلدان للتنافس على أجمل مذاق لطبق الكسكس الشهير.

المشاركون هم: إيطاليا، وأنغولا، كوت ديفوار، فرنسا، المغرب، فلسطين، السنغال، الولايات المتحدة الأميركية وتونس.

ويهدف المهرجان الدولي للتكامل الثقافي، الذي ينظم الآن في دورته الـ21، وفق "يورونيوز" إلى مقارنة بين بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودول شمال أفريقيا، وغيرها من البلدان، شعار هذا العام 2018 هو: "اتحاد العواطف".

للحصول على لقب أفضل كسكس في العالم سيتنافس عشرة طهاة، من بينهم الفائز بجائزة العام الماضي الفلسطيني الشيف جورج سهيل سرور من مدينة رام الله، والشيف الياس باسوس من مدينة بيت لحم.