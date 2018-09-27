أول كلب في العالم يتزلج على الجليد

المصدر: إعداد: سيد صالح

صار كلب الصيد «بيني»، من فصيلة كلاب «لابرادور»، أول كلب في العالم يمارس التزلج على الجليد. وبحسب ما نشرت مجلة «بيبول» الأسبوعية الأميركية، يبلغ «بيني» من العمر 6 سنوات، وكان مقدّراً له أن يموت برصاصة الرحمة في أحد المراكز المخصصة لقتل الحيوانات في ولاية نيفادا الأميركية انتظاراً ليوم قتله، إلا أن مدربة التزلج على الجليد، تشيريل ديل سانجرو التقطته ليعيش في منزلها.