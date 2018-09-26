«طفلة نيوزيلندا الأولى» بقمة للسلام

المصدر: نيويورك - رويترز

ببطاقة مرور أمني مسجل عليها «طفلة نيوزيلندا الأولى»، دخلت (نيف تي اراها) البالغة من العمر ثلاثة أشهر أروقة وقاعات الأمم المتحدة لأول مرة، بينما كانت أمها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن تلقي كلمة في قمة للسلام بالجمعية العامة. أما والد الطفلة كلارك جيفورد، والذي يتفرغ لرعاية الطفلة، فقد جلس ضمن وفد نيوزيلندا وحمل نيف بينما كانت شريكته تلقي كلمتها يوم الاثنين.

وأرديرن (38 عاماً) هي ثاني زعيمة منتخبة في العالم تضع مولوداً وهي في السلطة بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو في 1990. وفي وقت سابق يوم الاثنين، نشر جيفورد صورة على تويتر لبطاقة نيف الأمنية التي تجيز حضورها التجمع السنوي لزعماء العالم.