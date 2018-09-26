ظهور «قمر الحصاد» في الدولة

المصدر: Ⅶأبوظبي - أحمد سعيد

شهدت دولة الإمارات ليلة أول من أمس ظهور أول قمر في فصل الخريف، والذي يطلق عليه اسم «قمر الحصاد»، وهو البدر الكامل الذي يلي الاعتدال الخريفي والذي يظهر عادة خلال الفترة بين 22 الجاري إلى 20 أكتوبر. ويظهر البدر من الناحية الشرقية في السماء مع غروب الشمس، ويكون كبير الحجم وإضاءته مميزة، كما يسطع البدر في السماء مدة تقارب 12 ساعة، حيث يتساوى الليل والنهار خلال هذه الفترة.

وأشار إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، أنه أطلق عليه «قمر الحصاد» وفقاً لتقويم «المزارع القديم» في أميركا الشمالية وأوروبا، لأنه يتزامن مع موسم حصاد الذرة والحبوب.