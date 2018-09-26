المنافسة تعزّز الثقة بين الأفراد

المصدر: Ⅶإعداد: أشرف رفيق

أفادت دراسة حديثة، بأن تنافس العاملين في نفس المجال يعزز الثقة فيما بينهم. وقال فريق العلماء الذي أجرى الدراسة، إن تزايد حدة المنافسة في مجال واحد يؤدي إلى سلوك مفيد اجتماعياً، مثل المشاركة والتعاون والتطوع داخل الشركة الواحدة.

وقال باتريك فرانسوا أحد أعضاء الفريق البحثي، إنه في الأسواق عالية التنافسية فإن الموظفين الذين لا يستطيعون إثارة هذا السلوك التعاوني يكونون بعيداً عن المنافسة مقارنة بمن هم في خضمها، والسلوك المفيد اجتماعياً من جانب الموظفين المعرّضين للمنافسة يفيد عملهم ويرفع إنتاجيتهم.

وأجرى الباحثون تجربة ليختبروا المشاركين إذا كانوا يختارون المساهمة المالية في عمل جماعي، أو يحتفظون بالأموال لأنفسهم.