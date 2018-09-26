تمكين المرأة

تماشياً مع توجيهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعمة لتمكين المرأة على مختلف المستويات، أطفأ برج خليفة أمس نصف أنواره، في تعبير رمزي على القوة المهدورة، دعماً للحملة العالمية (#HeforShe) لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالمشاركة مع عدد من المباني العالمية الشاهقة، تأكيداً على أهمية النصف الآخر من المجتمع. ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي الصورة، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر».