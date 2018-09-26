«عجيب ولكن حقيقي» .. حصة دراسية مُصغّرة

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبير يونس

شغف الإماراتي حمدان واصف بالتمثيل وحبه للدراما، قاده لتقديم برنامج «عجيب ولكن حقيقي» والذي يعرض على قناة ناشونال كيدز أبوظبي. وبهذا يكون أول وأصغر من يقدم برنامجاً واقعياً في الإمارات. وواصف الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، قال في حديثه لـ«البيان»: يعتبر تقديمي للبرنامج فُرصة للحياة أكثر من مرة. وأوضح: يعمل البرنامج جدياً على إعداد جيل مُثقف من الشباب، والذين يُمثلون شريحة كبيرة من المجتمع الإماراتي والعربي.

معلومات قيمة

يعتبر «عجيب لكن حقيقي» أول إنتاج محلي، وبدأ عرضه أغسطس الماضي، مستهدفاً الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-14 عاماً. عن تجربته بتقديمه قال حمدان واصف: أشعر وكأن البرنامج حصة دراسية مُصغرة.

وأضاف: بدلاً من تلقي المعلومات في ساعة يمكن تلقيها بشكل مُبسط ومشوق في دقائق قليلة. وذكر: أن معلومات قيمة تُساعد على تثقيف الأطفال وتشوقهم لمعرفة المزيد من المعلومات. واستعرض حمدان عدداً من المعلومات التي تفاجأ بها، من بين معلومات كثيرة يقدمها للأطفال منها كما قال: حلقات الموز الذي يُمكن أن ينظف الأحذية ويعطي وهجاً، وبأن آثار رواد الفضاء تبقى على القمر للأبد. وأضاف: من المعلومات المفضلة لدي أن حلقات كوكب زُحل الجميلة تتكون من الجليد والصخور والغبار.

حب الاستكشاف

حمدان واصف الذي يدرس بالمدرسة الأميركية الدولية في أبوظبي، قال: هذا البرنامج لا يقوم فقط بتقديم المعلومات الغريبة الحقيقية للأطفال، بل يُساعد أيضاً في إثارة فضولهم وحبهم للاستكشاف. وأضاف: هذا الأمر يُنمي مهارات البحث والاطلاع لدى الأطفال ويعدهم بشكل مثالي لخطواتهم القادمة كشباب مُطلع ومُثقف. وعن الأسس التي ساعدت واصف قال: منذ اليوم الأول وفريق عمل ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي يُقدم كُل الدعم والمُساعدة.