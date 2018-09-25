مكتبة محمد بن راشد.. إنجاز متسارع لصرح المعرفة الأكبر

المصدر: دبي - البيان

التسارع المتواصل سمة تميز المشاريع الكبرى التي تقودها دبي، ووفق هذا النهج تسير الأعمال الإنشائية في مشروع مكتبة محمد بن راشد في تقدم سريع، وإنجاز متواصل.

وتعكس صور نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حجم الإنجاز الكبير لأعمال الإنشاء في المكتبة التي تعتبر الأكبر عربياً، حيث ستضم عند إنجازها أكثر من 1.5 مليون كتاب، وتغطي مساحة مليون قدم مربعة.

وستكون المكتبة ببنائها الضخم الذي يقع على خور دبي بمنطقة الجداف محطةً لأكثر من 100 فعالية ثقافية ومعرفية سنوية، ومعرضاً دائماً للفنون، وحاضنة لأهم المؤسسات المتخصصة في دعم المحتوى العربي.

وستعيد مكتبة محمد بن راشد تعريف مفهوم «المكتبة» في عالمنا العربي، بحيث تمثل مركزاً لتوفير الكتب وتوزيعها في المنطقة، ونواة للإبداع والمعرفة، وملتقى لكل المهتمين بالثقافة والعلوم، ومتحفاً للتراث وتاريخ الحضارة الإنسانية.