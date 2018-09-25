زيادة أعداد نمور «الببر» في نيبال

المصدر: كاتماندو - د ب أ

أعلن مسؤولون أمس، أن أعداد نمور «الببر» المهددة بالانقراض، ارتفعت إلى 235 نمراً في نيبال، ما يشجع مساعي الدولة إلى مضاعفة العدد بحلول 2022، وأظهرت نتيجة إحصاء نشرت أول من أمس، أن أعداد نمور «الببر» ارتفعت مقارنةً بعام 2013، حيث كانت 198 نمراً فقط، وفقاً لما قاله سومان سوبيدي، مسؤول في وزارة الغابات والبيئة النيبالية، والذي قال: إن زيادة العدد رفعت الآمال في حملة نيبال للحفاظ على الطبيعة.

وجاء إعلان نتيجة الإحصاء، بعد مسح استمر 6 شهور، وشمل 3 متنزهات وطنية، بمشاركة خبراء للحياة البرية، وفنيين وحراس غابات وأفراد أمن.