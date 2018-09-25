دراسة: الانطباع الأول ليس دائماً خطأ

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أكدت دراسة حديثة نشرتها مجلة العلوم النفسية، أن الانطباع الأول يكون غالباً جيداً أكثر مما نعتقد.

ويسمي علماء النفس هذه الفكرة عن الانطباع الأول بالفجوة بين الانطباع الذي يتم تكوينه، أو ما يسمى «فجوة التفضيل»، وهي فجوة يمكن أن تؤثر في قدرتنا على تكوين علاقات مع الآخرين، وتفيد الدراسة بأن التقدير الدقيق لدرجة تفضيل الشريك هي مهمة شاقة أكثر مما يعتقد، برغم أنه جزء أساسي من الحياة الاجتماعية، حسب قول الباحثين من جامعة كورنيل وجامعة هارفارد الذين أجروا الدراسة.

وخلاصة الدراسة، أن غالبية الذين خضعوا لها كوّنوا انطباعاً جيداً عن الآخرين أكثر مما كانوا يعتقدون.