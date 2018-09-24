الروبوتات ترتجل على المسرح

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

طرحت شركة بريطانية تحمل اسم «هيومان ماشين» أي «الإنسان الآلة» مشروعاً جديداً لتقديم عرض مسرحي فريد من نوعه يشارك فيه البشر والروبوتات، في إطار سلسلة من المبادرات، التي تهدف إلى إدخال الإنسان الآلي وبرامج التعليم العميق إلى عالم المسرح والفنون.

وطور الباحثان بيوتر ميروفسكي وكوري ماثيوسن برنامجاً للارتجال على المسرح يعتمد على تقنيات التعليم العميق للآلة، وقاما بتدريب البرنامج اعتماداً على عبارات الترجمة في الأفلام السينمائية. كما استطاع البرنامج بالفعل ابتكار عبارات حوارية تندرج في سياق العمل الدرامي وتصلح للاستخدام على خشبة المسرح.