عادات ملكة بريطانيا سر عمرها الطويل

المصدر: إعداد: سيد صالح

«الأعمار بيد الله»... جملة شهيرة نرددها جميعاً عن يقين ثابت، ولكن هناك دوماً أسباباً منطقية أمرنا الله أن نأخذ بها. ولطول العمر أسبابه المنطقية التي -بعد إرادة الله قطعاً- تضمنه وتعززه. وليس ذلك فحسب، بل إن هذه الأسباب تضمن للإنسان التمتع أيضاً بصحة طيبة وعقلٍ واعٍ ومتزن، إلى جانب العمر الطويل.

ولعل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، واحدة من أشهر الأشخاص الذين منّ الله عليهم بطول العمر، حيث تبلغ من العمر الآن 92 عاماً. وعلاوة على ذلك، فهي تتمتع أيضاً بصحة طيبة ووعي تام، فهي تتحرك بمفردها دون كرسي متحرك أو عون من أحد.

كما تمارس الملكة عدداً من الهوايات المتنوعة، إلا أن الصيد البري يظل أبرز وأشهر هواياتها وأحد أقرب الأنشطة إلى قلبها.

وكشفت صحيفة «ميرور» البريطانية أمس عن سر يتمثل في عادة تواظب عليها الملكة في رحلات الصيد البري والرماية الشتوية التي تقوم بها إلى متنزه «هيلمينغهام» في ضاحية «سوفولك» بإنجلترا.

وأفادت الصحيفة أن هذه العادة هي الجلوس ظهراً تحت ظل شجرة سنديان ضخمة معمرة داخل المتنزه للاسترخاء وتناول بعض المشروبات.

وصرح اللورد توليماتش، مالك متنزه «هيلمينجهام» للصحيفة قائلاً: «اعتادت الملكة ممارسة الصيد والرماية كل شتاء، إذ تحرص على الاستراحة والاسترخاء من وقت لآخر تحت ظل شجرة السنديان المعمرة».