اعتقال أميركية 39 مرة في 5 سنوات

المصدر: إعداد- سيد صالح

باتت المواطنة الأميركية، كريستي لين وودز (37 عاماً) من ولاية أوريغون، على وشك الاعتقال للمرة 39 في غضون 5 سنوات فقط بسبب سلوكها المشاغب.

وبحسب ما نشر موقع «أوريغون لايف» الشبكي أمس، فإن أحدث تهمة وُجهَت إلى وودز، أو بالأحرى 13 تهمة في جريمة واحدة، هي سرقة سيارة إسعاف. ومن أبرز التهم الـ13 التي تنطوي عليها هذه الجريمة سرقة سيارة حكومية، والتدخل في عمل رجال الإسعاف، وإلحاق الضرر بسيارة شرطة على نحو جنائي مُتعمّد، وقيادة السيارة على نحو مُتهور.

حدثت الواقعة الأسبوع الماضي، حينما كان رجال الإسعاف يقومون داخل إحدى الوحدات السكنية في جنوب أوريغون بإنعاش قلبي رئوي لامرأة فاقدة للوعي، بينما عربة الإسعاف تنتظرهم في الشارع أسفل البناية. وفجأة، اندفعت وودز إلى كابينة قيادة العربة وانطلقت بها على سرعة 85 ميلاً في الساعة.

وحاول أحد رجال الشرطة إيقاف وودز، ولكن دون جدوى، حيث صدمت في طريقها سيارة شرطة تصادف وجودها أمامها في إحدى مسارات رحلتها المجنونة، فضلاً عن تحطيمها أضواء الطوارئ في إحدى العبارات.

ولم تنته مغامرة وودز، إلا بعد أن تمكنت سيارة شرطة أخرى من إيقاف عربتها عن طريق تفجير إطاراتها بعد قذفها بألواح مملوءة بالمسامير.

وتتضمن صحيفة سوابق وودز السابقة جنايات أخرى أبرزها الاعتداء بالضرب، منها ضرب رجال شرطة. الطريف أن وودز في جلسة المحاكمة تساءلت أمام المحلفين بكل براءة: «لماذا ترك رجال الإسعاف عربتهم مفتوحة»؟