(فيديو) قماش الساري الهندي من مياه المجاري!

ترتدي الهنديات ثوب الساري في كل المناسبات، فوهو يتواجد من حفلات الزفاف إلى حفلات بوليوود إلى المناسبات الخاصة، ولكن هل تعلم ماذا يستخدمون في انتاج بعض تلك الأثواب؟

تستعمل في انتاج هذا القماش مياه المجاري، حيث نفد الماء النظيف لدى المزارعين في مدينة بانغالور، ما دفعهم إلى استخدام مياه الصرف الصحي لسقي نبتة التوت التي تفضل دودة القز أكل أوراقها غير عابئة بمصدرها، لتجمع الشرانق فيما بعد وتحوّل إلى خيوط يحاك منها ثوب الساري.

وحسب "بي. بي. سي"، فإن تصنيع الحرير بهذه الطريقة لا خطر فيه على الصحة، كما انه لا تنبعث منه رائحة كريهة.