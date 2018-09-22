اكتشاف موقع سفينة جيمس كوك

المصدر: دبي - البيان

يعتقد علماء الآثار أنهم تمكنوا أخيراً من اكتشاف المكان الذي تختفي فيه السفينة الشهيرة «إتش إم إس إنديفور»، التي أبحر بها البحار والمكتشف البريطاني جيمس كوك، حتى الساحل الشرقي لأستراليا ونيوزيلندا في القرن الثامن عشر.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، نقلاً عن الآثاريين، وهم ينتمون إلى مشروع «رود آيلاند لاكتشاف الآثار البحرية»، يقع هذا المكان في ميناء نيوبورت بولاية «رود آيلاند» على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية.

وإذا صح هذا الاعتقاد، فسيكون الآثاريون قد نجحوا بذلك في حل واحد من أهم وأعقد الألغاز وأشدها غموضاً في تاريخ الاكتشافات البحرية.