سترة هان سولو لا تجد من يشتريها

المصدر: لندن - رويترز

قال منظمو مزاد إن سترة ارتداها الممثل هاريسون فورد عندما كان يؤدي شخصية هان سولو في فيلم «الإمبراطورية تضرب من جديد» أحد أفلام سلسلة «حرب النجوم» (ستار وورز) لم تُبع في المزاد المخصص لتذكارات الأفلام الذي أقيم في لندن أول من أمس.

والسترة قطعة من الأزياء المهمة الوحيدة التي تعرض في مزاد علني من بين تذكارات ثلاثية الأفلام الأصلية في سلسلة (ستار وورز).

وكانت القيمة المقدرة للسترة قبل العرض ما بين 500 ألف ومليون جنيه إسترليني (بين 660 ألف دولار و1.33 مليون دولار).

وقالت متاجر بروب ستور التي نظمت المزاد في بيان: «سترة هان سولو لم تصل إلى الحد الأدنى لكن تلقينا بالفعل عدداً من الاستفسارات لما بعد المزاد».