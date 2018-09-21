جمع عظام ديناصور كامل عمره 72 مليون عام

المصدر: دبي - أشرف رفيق

استطاع علماء جمع عظام ديناصور كاملة عمرها 72 مليون عام لأول مرة، وأطلقوا على الديناصور اسم «موكاواريو»، وهو كائن عشبي.

وتم جمع العظام من رواسب بحرية تعود إلى العصر الكريتاسي. ويبلغ طول الهيكل العظمي للديناصور 26 قدماً (8 أمتار)، وعاش في أوراسيا وأميركا الشمالية والجنوبية والقارة القطبية الجنوبية ما بين 100 و66 مليون عام، وعثر العلماء من متحفي جامعة هوكايدو وهوبيتسو على العظام في مدينة هوبيتسو على جزيرة هوكايدو الشمالية. وتم الكشف عن أول مجموعة من تلك العظام العام الماضي، ثم اكتمل الهيكل العظمي بنسبة 50% من إجمالي القطع المكونة للديناصور.