عنصر كيميائي في دخان السجائر قد يضر البصر

المصدر: ويسكونسن - رويترز

أظهرت دراسة جديدة أن التعرض لعنصر كيميائي في دخان السجائر قد يزيد صعوبة الرؤية في ظروف تقلّ فيها درجة النصوع مثل ضعف الإضاءة أو الضباب أو النور الساطع، وكتب الباحثون في دورية غاما لطبّ العيون أن وجود مستويات أعلى من عنصر الكادميوم في الدم يرتبط بتراجع الإحساس بتباين الصورة.

وقال كبير الباحثين في الدراسة آدم بولسون، من كلية الطب بجامعة ويسكونسن في مدينة ماديسون: «هذا الجانب بالذات من الإبصار مهم حقاً لأنه يؤثر في قدرتك على رؤية نهاية حافة أو إدخال مفتاح في قفل في إضاءة ضعيفة».

وأضاف: «إنه شيء لا توجد طريقة لإصلاحه حالياً بعكس حدة الإبصار التي يمكن علاجها بسهولة بوضع نظارات أو عدسات لاصقة»، وتابع قائلاً إن التدخين يمكن أن يزيد مستويات الكادميوم كما يفعل تناول الخُضر الورقية الخضراء والأسماك الصدفية. وأوضح أنه قد يكون من الممكن تناول هذه الخضر مع تجنب الكادميوم إذا كانت الخضر لم تتعرض لمبيدات حشرية.