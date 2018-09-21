المزاح غير الضار موضوع دورة لعناصر شرطة بريطانيين

المصدر: إعداد- عمر حرزالله

على النقيض من توقع ضباط الشرطة البريطانية في مقاطعة ليسيسترشاير في الالتحاق بدورة للتحقيق في الجرائم لتحسين مهاراتهم.

فإنهم بدلاً من ذلك سيتم تدريبهم على كيفية المزاح في المكتب دون التسبب بأية جنحة.

وذكرت صحيفة «ذي تايمز» أن هذا التدريب، الذي ظن الضباط أنه مجرد نكتة، سيساعدهم على فهم «الخط الرفيع» الفاصل بين المزاح وبين التواصل الضار. ويقال إنه «يضع اللياقة السياسية في مكانها الصحيح، ويدرك فوائد المتعة في العمل ويركز على المخاطر والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل المعنيين».

وتم نشر تفاصيل التدريب على المزاح على موقع شرطة ليسيسترشاير على الإنترنت. ويعد هذا المساق بتدريب الضباط على قانون الدعوى القانونية المتعلقة بالمزاح وكيفية التقليل إلى أدنى حد من مخاطر محكمة المطالبات الخاصة واستبعاد «الموظفين غير المنتجين». وسوف يقدم المساق المشورة العملية «لمعالجة المزاح في مكان العمل» ويوفر وسيلة لإجراء «تحدٍ حواري» هناك.

وقالت لين وودوارد، من وحدة المساواة بالقوة، إن التدريب الطوعي ليس هدفه تقييد الحديث والمزاح بين الزملاء في العمل، فالجميع يدرك أن مكان العمل يجب أن يكون بيئة اجتماعية، ولكن لردع الذين يسببون أضراراً ويرتكبون جنحاً ضد زملائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.