"ناسا" تكشف عن وجود كوكبين شبيهين بالأرض

المصدر: وام

تمكن التلسكوب "TESS" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" من اكتشاف كوكبين شبيهين بالأرض من دون تأكيد نهائي حول إمكانية وجود حياة عليهما.

وكشفت "ناسا" أن الكوكب "Pi Mensae c" قد لا يكون مناسبا للحياة، إلا أن تأكيد ذلك سيتطلب المزيد من الأبحاث لافتة إلى أن الكوكب المكتشف يصنف على أنه "نجم ثانوي قزم"، أصفر اللون، ويبعد عن مجموعتنا الشمسية مسافة 60 سنة ضوئية.

وأشارت إلى أن الكوكب الآخر هو "Pi Mensae b "، يعادل حجمه 10 أضعاف حجم المشتري وتتكون السنة فيه من 2100 يوم وفق ما نقل موقع CNET.

ويعد الكوكب الثاني "Pi Mensae b " مشعا للغاية، مما قد يؤشر إلى عدم توافر غلاف جوي، كما أنه يدور حول نجم ثانوي منخفض البريق بحسب "ناسا".

وأطلقت "ناسا" التلسكوب TESS في أبريل الماضي، إلا أنه بدأ العمل في الفضاء منذ 25 يوليو، وأرسل أول صورة له في الشهر الماضي.