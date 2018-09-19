«ألابات».. جزيرة التوائم في الفلبين

المصدر: إعداد: سيد صالح

يشعر العلماء بالحيرة أمام جزيرة «ألابات» الاستوائية في الفلبين التي يعيش بها 100 توأم، منها 78 غير متماثلين، بينما الــ22 توأماً المتبقون متماثلون. وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية التي نشرت تحقيقاً حوله أمس، تتفاوت أعمار التوائم في «ألابات»، حيث يبلغ سن أصغر توأم، وهما الرضيعان جيان وجون، 4 أشهر.

بينما يبلغ عمر أكبر توأم، وهما السيدتان العجوزتان إيوداسيا وأنتونينا ميراس، 86 عاماً، وكلتاهما أرملة. وأصدرت الحكومة الفلبينية بشأن التوائم في جزيرة «ألابات»، تقريراً عام 2015 أفاد أنه شهد ميلاد 12 توأماً في الجزيرة.