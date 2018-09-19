يعثر على 7.5 كيلو غرامات ذهب في خزانة المطبخ

المصدر: (د ب أ

لم يدر في خلد رجل ألماني من مدينة بريمن شمالي البلاد أن خزانة المطبخ القديمة التي اشتراها من أحد أسواق الأثاث، تحوي كنزاً ثميناً بداخلها، وبالرغم من ذلك فإنه سلم الذهب إلى مكتب المفقودات.

وحسب ما ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية بريمن الثلاثاء، فإن الرجل عثر داخل الخزانة على ثلاث سبائك ذهب يبلغ مجموع وزنها2.5 كيلوغرام، ورجح أن هذه السبائك كانت مخبأة منذ عقود داخل مظروف عند الجدار الخلفي لأحد الأدراج.

وتبلغ القيمة السوقية لهذه السبائك نحو 83 ألف و500 يورو، وحسب وزارة الداخلية، فإن قيمة المكافأة التي سيحصل عليها الرجل ستبلغ في هذه الحالة نحو 2500 يورو.

وأوضحت متحدثة باسم سلطات المدينة أن الرجل كان محقا في تسليم الذهب لأنه اشترى الدولاب لكنه لم يشتر الذهب الذي كان موجوداً داخل الدولاب بطريق الخطأ.

وكان الرجل قد سلم الذهب إلى مكتب المفقودات في أغسطس الماضي وبمساعدة الشرطة تبين أن الدولاب كان مملوكا بالأساس لرجل مسن توفي في مارس الماضي، وكان هذا الرجل ثريا وعاش حياته كلها داخل منزله في بريمن، وقد تم إخلاء المنزل من محتوياته بعد وفاة صاحبه.