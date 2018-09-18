الياباني يوساكو مايزاوا سيصبح أول راكب في رحلة خاصة حول القمر

أعلنت شركة "سبيس أكس" مساء الاثنين أن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا سيصبح أول راكب يصعد إلى الفضاء ويطوف حول القمر في رحلة خاصة عام 2023.

وسيقوم مايزاوا /42 عاما/ برحلة في 2023 على مركبة يحملها صاروخ تقوم "سبيس إكس" ببنائه ويُطلق عليه اسم بي إف آر (بيج فالكون روكيت). وبعد اختبار شامل خلال السنوات القليلة القادمة ، ستنطلق الرحلة حول القمر.

وقال مايزاوا: "هذا حلم حياتي." "منذ أن كنت طفلاً ، أحببت القمر".

ولا يريد مايزاوا أن يكون في هذه الرحلة بمفرده. وقال في أحد الفعاليات التي استضافها الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس أكس" إلون ماسك، إنه يعتزم دعوة ما بين ستة إلى ثمانية فنانين من جميع أنحاء العالم للقيام بالرحلة التي يتوقع أن تستغرق أسبوعًا.

وقال إنه سيأخذ الفنانين معه لإلهامهم بإنتاج مشروع فني.

وذكر ماسك إن مايزاوا يدفع أموالاً كثيرة - لكنه رفض ذكر المبلغ - للمساعدة في تمويل تطوير صاروخ سبيس إكس الذي سيطير عليه.

وقال ماسك: "إنه الشخص الأكثر شجاعة والأكثر رغبة في القيام بذلك وكان أفضل مغامر .. لقد تقدم إلينا للقيام بذلك. لنكون واضحين ... لم نقم نحن باختياره".