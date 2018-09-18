سبحت بعدساتها ففقدت قرنيتها

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اضطرت مضيفة جوية متدربة إلى الخضوع لعملية زرع قرنية بعد أن أصيبت بعدوى نادرة في العين نتجت عن السباحة أثناء استخدامها عدساتها اللاصقة، بعد أن كادت تفقد بصرها، وذكرت «ديلي ميل» أن ناتالي رانس، وهي من بريستول ببريطانيا، وضعت عدساتها اللاصقة أثناء مشاركتها في تمرين تدريبي لمحاكاة طائرة تتخبط وسط المياه. مما أصابها بالتهاب شراييني، وهي عدوى ناجمة عن أميبا توجد في الماء. وكانت رانس معرضة لخطر فقدانها البصر الدائم في إحدى عينيها، لأن الأميبا يمكن أن تخترق مقلة العين.

ومن أجل الحفاظ على نظرها، خضعت لزرع قرنية جديدة كاملة السماكة في الطبقة الخارجية من مقلة العين.