رئيس وزراء الهند ينظف فناء مدرسة بنفسه

المصدر: البيان الالكتروني

قام رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بالمشاركة في تنظيف مدرسة ثانوية بمدينة نيودلهي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للنظافة.

وأظهرت لقطات تليفزيونية بثت محطات عالمية لقطات تلفزيونية، لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وهو ممسكا بأداة نظافة ويكنس المخلفات من فناء مدرسة، كما قام بجمعها بيديه وسط العشرات من طلاب المدرسة الذين تجمعوا حوله.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لحملة أطلقها مودي في أكتوبر من عام 2014 تحت اسم "مهمة الهند نظيفة.