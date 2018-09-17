وجود محتمل لمياه على كوكب قريب من الأرض

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يعتقد العلماء أن كوكباً قريباً من الأرض بمسافة 4.2 سنة ضوئية، يدور حول أحد الشموس القريبة، عليه محيط من المياه السائلة، ما يعزز فرص وجود حياة.

اكتشف العلماء وجود كوكب بروكسيما بي من فترة لكنهم اكتشفوا الآن أنه يدور وأن كتلته تبلغ 1.3 ضعف كتلة الأرض، ويدور حول شمس حمراء صغيرة نسبياً وعمرها يماثل عمر شمسنا، ويمكن أن تكون المياه على سطحه سائلة ومتحركة.

عززت الدراسات التي أجريت في الأعوام السابقة الآمال بأن الكوكب صالح للعيش فيه، غير أن دراسات أخرى حطّمت تلك الآمال. وأثارت دراسة جديدة الأمل مرة أخرى، حيث وجد العلماء من خلال المحاكاة أنه مع توافر الظروف السليمة يمكن أن يكون على الكوكب مياه سائلة، حسب قول أنطوني ديل جينيو الباحث الفضائي في معهد ناسا جادارد للدراسات الفضائية.