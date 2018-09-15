بريجيت ماكرون تشارك في حلقة من مسلسل فرنسي

المصدر: باريس - د ب أ

تشارك بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضيفةً في الحلقة المقبلة من المسلسل التلفزيوني الكوميدي «فيستيير»، وذكرت قناة «فرانس 2» في مقطع فيديو قصير، أول من أمس، أن بريجيت (65 عاماً) ستجسد شخصيتها في حلقة اليوم السبت من المسلسل.

وتركز حلقات المسلسل، ومدتها دقيقتان ونصف الدقيقة، على الرياضيين المعاقين في نادٍ للسباحة.

وقال مخرج المسلسل، آدا آبديلي، وهو أحد الممثلين فيه أيضاً: «نعلم أنها من أشد المعجبين بالمسلسل، لذلك قلنا لأنفسنا لأنها تحب ذلك، سنطلب منها أن تؤدي معنا». وفي الفيديو ظهرت بريجيت ماكرون مرتدية الزي الأزرق الفاتح نفسه الذي ارتدته في مراسم تنصيب زوجها في مايو من العام الماضي، وقالت إن لديها موهبة مسرحية.