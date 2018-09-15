تعويض مالي لعالم فضاء

المصدر: نيودلهي - د ب أ

قضت المحكمة العليا الهندية أمس بحصول عالم فضاء تمّ اتهامه بالخطأ في قضية تجسس واعتقاله، على تعويض بقيمة خمسة ملايين روبية (نحو 69630 دولاراً) من الحكومة الهندية.

وقالت المحكمة إن نامبي نارايانان، وهو عالم في منظمة أبحاث الفضاء الهندية التي تديرها الدولة، «اعتقل على نحو غير ضروري وتعرض للمضايقات والقسوة العقلية». أمرت المحكمة ولاية كيرالا بدفع خمسة ملايين روبية له خلال ثمانية أسابيع.

كما أنها أمرت لجنة برئاسة قاضٍ متقاعد بالنظر في طرق اتخاذ «خطوات ملائمة ضد المسؤولين المخطئين». وكان نارايانان، وهو الآن في السبعينيات من العمر، قد اعتقل إلى جانب خمسة آخرين في نوفمبر 1994 بناء على اتهامات بالتجسس.