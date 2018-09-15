«كوميك كون» يجذب محبي القصص المصورة

المصدر: جوهانسبرغ - رويترز

تدفق الآلاف من محبي القصص المصورة والخيال العلمي للتنافس على لقب أفضل زي تنكري يشبه أبطال تلك الأفلام في أول مؤتمر «كوميك كون» في أفريقيا أمس.

وشملت الشخصيات التي جسدها المولعون بالمسلسلات والأفلام الشهيرة المستوحاة من عالم القصص المصورة والأساطير، أم التنانين من مسلسل «صراع العروش»، وشخصية كابتن أميركا من فيلم «المنتقمون».

وقالت كارول ويفينغ، مديرة شركة المعارض التي نظمت الحدث، لـ«رويترز»: إن المؤتمر يجتذب محبين للقصص المصورة والأبطال الخارقين والرسوم المتحركة من بوتسوانا وزامبيا وزيمبابوي ونيجيريا، وإنه سيتوسع ليعقد في دول أخرى بخلاف جنوب أفريقيا.