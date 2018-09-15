معمّرو اليابان فوق المئة يقتربون من 70 ألفاً

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت الحكومة اليابانية، أمس، أن عدد المعمّرين فوق المئة عام في البلاد زاد بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى رقم قياسي يبلغ 69.785، وأن حوالي 90% منهم نساء، وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في تقرير صدر قبل ثلاثة أيام من عطلة «احترام المسنين» الرسمية إن عدد المعمرين فوق المئة عام ارتفع للعام الثامن والأربعين على التوالي.

وفي عام 1963، كان عدد المعمرين فوق المئة عام في اليابان يبلغ 153 شخصاً فقط.

وذكرت مجموعة «بحوث الشيخوخة» ومقرّها أميركا أن اليابان لديها أكبر معمّرة في العالم وهي كين تاناكا (115 عاماً).