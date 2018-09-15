إفشال اقتراح لرفع الحظر عن صيد الحيتان

المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ

رفضت اللجنة الدولية لصيد الحيتان أمس اقتراحاً لليابان برفع حظر مفروض على صيدها للحيتان منذ 32 عاماً، وتم رفض الاقتراح بـ 41 صوتاً مقابل 27 في اليوم الأخير من اجتماع استمر لمدة خمسة أيام في مدينة فلوريانوبوليس البرازيلية.

وقال باتريك راميدج من الصندوق الدولي للرفق بالحيوان إن «إفشال هذا الاقتراح الخطير هو أنباء طيبة للحيتان... والطريق الحقيقي للمضي قدماً بالنسبة للحيتان هو الحفاظ والمراقبة المسؤولة لها وليس قتلها بقسوة وبلا ضرورة»، ووافقت اللجنة الدولية لصيد الحيتان على مذكرة بشأن تجميد عمليات صيد الحيتان للأعمال التجارية عام 1986 لحماية أعداد الحيتان التي هي على وشك الانقراض. وتقوم اليابان والنرويج وأيسلندا بقتل المئات منها سنوياً في تحد لذلك الحظر. وكانت اليابان تريد من اللجنة رفع الحظر وأن توافق على حصص لصيد الحيتان لأنواع تقول إن أعدادها وفيرة.