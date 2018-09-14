المتنافسات على تاج ملكة جمال الكون للسياحة في دبي

المصدر: دبي - البيان

تزور المتسابقات المتأهلات للمرحلة النهائية في مسابقة ملكة جمال الكون للسياحة لعام 2018 دبي في الفترة مابين 19 الى 22 من الشهر الجاري.

حيث تخوض المتنافسات تجربة إقامة استثنائية في المدينة التي تتميز بوجهات التسوّق الفخمة والأماكن السياحية المفعمة بالحيوية، وقد وقع اختيار المنظّمين للمسابقة على الحبتور سيتي لاستقبال المتباريات خلال زيارتهن إلى دبي، وذلك على هامش حفل الانتخاب الذي سيقام في لبنان في 24 سبتمبر الجاري.

تميز

وقال المدير العام مجمع الحبتور سيتي، فريدريك رينيش: «تُقدّم الفنادق الثلاثة العالمية الطراز في الحبتور سيتي تجربة عنوانها الفخامة والتميّز مع مرافق وتجهيزات لا تضاهى، لم أشهد أو أختبر مثيلاً لها من قبل. نقدم لضيوفنا أفضل المزايا والخدمات المستمَدّة من مختلف أنحاء العالم، في مجالات الراحة والاسترخاء، والتمتع بالترفيه العالي».

وتتوزّع المتباريات الـ25، خلال إقامتهن، على الفنادق الثلاثة لتلبية أذواقهن في مجال الأناقة التي يجسّدها فندق الحبتور بالاس، وفي ميادين الموضة والفنون التي تتجلى بأبهى حلة في فندق (في هوتيل)، كوريو فنادق من هيلتون، فضلاً عن التجربة المتميّزة والراقية في الرفاه والصحة الجسدية التي تؤمّنها المرافق العالمية الطراز في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي.

ترويج

وقال الناطق باسم شركة «ستايل إيفنتس» المنظِّمة للمسابقة: «نظراً إلى ضيق وقت الزيارة إلى دبي، بحثنا عن موقع مناسب يُقدّم للمتسابقات ترفيهاً مشوّقاً ومطاعم ومرافق ترفيهية استثنائية. يتمتع الحبتور سيتي بجميع هذه المقوّمات».