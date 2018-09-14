جهود عالمية لعلاج حوت عمره 3 سنوات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يضع علماء الأحياء خطة من أجل إنقاذ حياة حوت أوركا المريض وعلاجه، وهو من الأنواع المعرّضة للانقراض.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن مسؤولين قولهم إنهم سوف يتدخلون فوراً لإنقاذ وعلاج حوت أوركا عمره 3 سنوات، إذا القت به المياه إلى البر أو انفصل عن مجموعته من الحيتان، التي تسبح وتعيش حالياً أمام سواحل كندا الغربية في الشمال الغربي من المحيط الهادي.

ولا تنوي الإدارة الوطنية للمحيطات والمناخ الكندية وضع الحوت المريض في الأسر لمدة طويلة، بل الهدف من صيد الحوت الشاب هو استعادة صحته وعلاجه ثم إطلاق سراحه لينضم إلى مجموعته. وأثارت أنثى حوت أخرى من المجموعة نفسها تعاطفاً عالمياً في الصيف الحالي، عندما احتفظت بجثة صغيرها في المياه لمدة تزيد على أسبوعين.