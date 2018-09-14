وفيات السرطان ترتفع إلى 9.6 ملايين

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

حذّر تقرير دولي من ارتفاع حالات السرطان في العالم، بعدما أظهرت البيانات أرقاماً خطيرة لمعدلات الإصابة بالمرض الخبيث، فقد كشفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عن أن السرطان سيحصد أرواح 9.6 ملايين شخص في عام 2018، أو ما يمثل واحداً من كل 8 حالات وفاة بين الرجال وواحداً من بين كل 11 حالة بين النساء. و

قالت الوكالة إن حالات الإصابة بالسرطان في العالم سترتفع بنحو 18.1 مليون حالة هذا العام، صعوداً من 14.1 مليون إصابة و8.2 ملايين حالة وفاة في عام 2012. ولفتت الوكالة إلى أن العبء المتزايد للمرض، من حيث عدد الحالات الجديدة والانتشار والوفيات، يرجع إلى عوامل عدة، منها التطور الاجتماعي والاقتصادي وتزايد عدد السكان والشيخوخة.

وكشف التقرير عن أن الدول الغنية هي أكثر الدول عرضة للإصابة بالسرطان. وأشارت إلى أن سرطان الرئة، الناجم عن التدخين بشكل أساسي، يمثل السبب الرئيس للوفيات بالسرطان، ومن المتوقع أن يتم تشخيص 2.1 مليون حالة إصابة جديدة في كل من سرطان الرئة وسرطان الثدي هذا العام وحده، ثم سرطان القولون يليه سرطان البروستاتا ثم المعدة.