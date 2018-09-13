شاهد.. شلال على شكل فستان زفاف

المصدر: البيان الالكتروني

اكتشف حديثا في بيرو شلال أطلق عليه اسم "شلال العروس"، وهو من أغرب الشلالات الموجودة حول العالم، لكونه على هيئة عروس ترتدي فستان زفاف وسط الجبال.

ويرى البعض أنه أسطورة لعروس ماتت قبل زفافها، والبعض الآخر أن له علاقة بمباركة الزواج قديماً.

يذكر أن الشلال وعلى الرغم من تفرده في العالم، إلا انه ليس من معالم بيرو السياحية، بل يخضع حتى الآن لدراسة من المتخصصين لمعرفة العديد من المعلومات المتعلقة به.

يقع الشلال حسب "البوابة نيوز" على بُعد ساعتين من منطقة نامورا، على حدود أوكساماركا بيوبامبا - كاخاماركا في دولة بيرو.