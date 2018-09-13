هواتف آيفون الجديدة.. تقنيات حديثة ومساحات تخزين ضخمة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أعلنت شركة أبل رسمياً، أمس، عن إطلاق أحدث هواتف آيفون الخاصة بها، وهي «آيفون إكس إس» و«آيفون إكس إس ماكس»، وذلك خلال حدث عُقد داخل مسرح «ستيف جوبز» بمقر الشركة الرئيس. وكشفت «أبل»، خلال الحدث، عن مواصفات طرازي الهاتفين، فضلاً عن نسخة جديدة من ساعة «أبل».

ونقلت «بلومبرغ» عن شركة أبل أن الهواتف الجديدة تتميز بالسرعة والسعة التخزينية الضخمة، كما أن حجم شاشة «آيفون إكس إس» 5.8 بوصات، فيما يصل حجم شاشة «آيفون إكس ماكس» إلى 6.5 بوصات. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، خلال المؤتمر الصحفي، إن هذين الهاتفين هما الأكثر تطوراً في تاريخ الشركة.

وحصلت ساعة أبل الجديدة على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأميركية، بعد إضافة المزيد من الخصائص المتعلقة بالصحة، إذ بإمكانها تنبيه مستخدميها في حال انخفض معدل نبض القلب.

وستتوافر هواتف أبل الثلاثة الجديدة في 29 سوقاً، من ضمنها الإمارات، وهي السوق الوحيدة في الشرق الأوسط التي تتوافر فيها هذه الهواتف، وذلك للطلب المسبق اعتباراً من 14 سبتمبر، وستتوفر الهواتف في كل تلك الأسواق في الأسبوع اللاحق 21 سبتمبر.

وسيكون آيفون Xs بسعر يبدأ من 999 دولاراً، وآيفون Xs Max، ويبدأ سعره من 1099 دولاراً، وآيفون XR، بسعر يبدأ من 749 دولاراً.

وسوف تمنح شركة أبل مقابلاً مالياً لمالكي هواتف آيفون القديمة بعد إرسالها بالبريد إلى الشركة.

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