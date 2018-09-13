أول قنفذ «متوّج» يظهر في وادي الوريعة

المصدر: الفجيرة - البيان

وثّق فريق محمية وادي الوريعة أول تسجيل مؤكد للقنفذ الهندي المتوج «Hystrix indica» أو ما يسمى محلياً بالـ«نيص». ويعد هذا الاكتشاف بالغ الأهمية كونه الأول من نوعه على مستوى الدولة، وخاصة لأكبر نوع من الأنواع في شبه الجزيرة العربية. جاء هذا الاكتشاف ثمرة للجهود المكثفة التي تبذلها بلدية الفجيرة في الحفاظ على الحياة الفطرية في محمية وادي الوريعة الوطنية.

وقد استطاع فريق المحمية أن يسجّل «النيص» في عدة أماكن من المحمية، وبالقرب من المزارع المحيطة بها، عن طريق شبكة الكاميرات الفخية التي يعمل على صيانتها، حيث تعد محمية الوريعة أول محمية على مستوى الدولة اعتمدت هذا التقنية كنظام مراقبة دائم تم من خلاله اكتشاف الأنواع الموجودة داخل المحمية ودراسة توزيعها منذ العام 2006، وبفضل هذه الشبكة استطاع فريق المحمية تحديد المواقع ذات الأهمية للحماية، التي سجل فيها الطهر العربي والوشق وثعلب بلانفورد، وهي أنواع مهددة بالانقراض وفق لوائح الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.