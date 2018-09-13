خزانة ذكية تتسلَّم الطرود والطلبات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

شهدت «إستونيا» أخيراً، إطلاق شركة «كليفرون» خزانة طرود شخصية أطلقت عليها اسم «كليفربود» تعمل من خلال تطبيق عبر الهاتف يتيح للمالك مشاركة منفذ الوصول مع شركة خدمات البريد السريع وساعي البريد وأفراد العائلة وحتى الأصدقاء.

ويمكن عند وصول البريد حاملاً الطرد أو الخضار أو حتى طلبية العشاء الجاهز، فتح الخزانة من خلال التطبيق وإيداع الطرد والإقفال. ويعمل التطبيق على تنبيه المالك إلى أن طرداً ما قد وضع داخل الخزانة ليتمكن من استلامه لدى الوصول للمنزل.

وولدت فكرة «كليفربود» بهدف توفير الوقت وتسهيل أمور الحياة اليومية وفقاً لآرنو كوت، المدير التنفيذي لشركة «كليفرون»، الذي أضاف أن تركيب خزانة الطرود الشخصية يجنّب انتظار البريد في المنزل أو الذهاب شخصياً للحصول على الطرود، ذلك أنها قد تأتيك كما الخضار إلى منزلك.

انطلقت «كليفربود» كمشروع رائد في إستونيا في مناطق مختارة تزامناً مع إطلاق متاجر البيع الإلكتروني عبر الإنترنت، وشركات خدمات لوجستية أخرى. الخزائن متوفرة لأصحاب المنازل مقابل إيجار شهري، ويمكن تركيبها على الجدران أو على منصات خاصة، مع إمكانية اختيار اللون وطريقة فتح الباب الذي يمكن فتحه، بالإضافة إلى التطبيق بمفتاح مزوّد بالأزرار.