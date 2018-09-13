خطة لاستيطان القطب الشمالي في المريخ

المصدر: إعداد: أشرف رفيق

طوّر فريق من العلماء خطة لاستيطان القطب الشمالي من المريخ. وصمّم علماء من الكلية الاتحادية الصناعية في لوزان بسويسرا خطة بحث مستدامة يمكنها أن تساعد في المهام البشرية لعدة سنوات على سطح الكوكب الأحمر.

وتشمل الخطة متعددة الخطوات أولاً إرسال إنسان إلى المريخ لإنشاء القاعدة واستغلال موارد الكوكب الأحمر الطبيعية، ثم إرسال فريق من البشر يمكنه أن يعيش في هذه المستعمرة لمدة لا تقل عن 9 شهور.

ويعتقد العلماء من الكلية الفيدرالية أن البشر يحتمل أن ينجحوا في إنشاء قاعدة في القطب الشمالي من المريخ. وكان عدد من الخبراء، منهم ألون ماسك قد اقترحوا أن أقطاب المريخ ملائمة لحياة البشر؛ لأنها تحتوي على موارد طبيعية.