شاهد.. بوتين يعدّ فطيرة للرئيس الصيني ويهديه "حلو" مؤجل الدفع

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، المنعقد حالياً في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بإعداد فطائر بالكافيار للرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي حاول مجاراته في الطبخ.
شاهد.. بوتين يعدّ فطيرة للرئيس الصيني ويهديه "حلو" مؤجل الدفعhttps://t.co/aFQ3b0zRFi#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/OsDAZ5w44f— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 12, 2018
كما أهدى بوتين، الرئيس الصيني "حلو"، طالبا إياه دفع ثمنه باليوان الصيني فيما بعد.
شاهد.. بوتين يعدّ فطيرة للرئيس الصيني ويهديه "حلو" مؤجل الدفعhttps://t.co/aFQ3b0zRFi#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ojb5noiHnq— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 12, 2018