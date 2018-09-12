شاهد.. بوتين يعدّ فطيرة للرئيس الصيني ويهديه "حلو" مؤجل الدفع

المصدر: البيان الالكتروني

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، المنعقد حالياً في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بإعداد فطائر بالكافيار للرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي حاول مجاراته في الطبخ.

كما أهدى بوتين، الرئيس الصيني "حلو"، طالبا إياه دفع ثمنه باليوان الصيني فيما بعد.