منحوتة عملاقة للقمر تجوب العالم

المصدر: إعداد - فاتن صبح

«متحف القمر» مبادرة شاء من خلالها الفنان البريطاني ليوك جيرام إبداء تقديره لكوكب ما انفك يذهل البشر منذ فجر التاريخ. وقد صمم جيرام منحوتةً عملاقة للقمر وضعه ضمنه، يصل قطرها لسبعة أمتار وتضم خصائص إسقاطات صور وكالة «ناسا» لسطح القمر الحقيقي. ويمثل كل سنتمتر من المنحوتة الكروية المضيئة، على مقياس 1:500000 تقريباً، خمسة كيلومترات من سطح القمر.

وتعرض المنحوتة في مركز السباحة الوطني في بكين بعد أن جابت عدة مرافق في الصين وأستراليا والهند وفرنسا وبريطانيا في معارض داخلية وفي الهواء الطلق. وترافق كل من العروض مع مقطوعات موسيقية وقصص وأساطير وإضاءات على آخر ما توصل له العلم حول القمر.

ويتبدّل معنى المنحوتة وفقاً لموقع العرض بما يتيح للمشاهدين مراقبة جمال القمر الخرافي والتأمل في الوقت عينه لأوجه التشابه والاختلاف الثقافية من حول العالم.

ويقرأ بيان المعرض التالي: «لطالما ألهم القمر عبر التاريخ الفنانين والشعراء والكتّاب والموسيقيين من كافة أنحاء العالم. ولطالما أيقظ ضوؤه الأزرق الأثيري عند الاكتمال وهلاله الرقيق بعد المغيب ووجهه المظلم الغامض مشاعر الشغف وحس الاستكشاف. وترتبط مختلف الثقافات حول العالم بعلاقة تاريخية، ثقافية، علمية ودينية مع القمر».