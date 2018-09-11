صور المشاهير مرسومة على صناديق البريد في باريس

المصدر: باريس - د ب أ

يرقد جثمان الكاتب فيكتور هوغو بجوار زميله إيميل زولا في «مقبرة العظماء» بباريس، حيث ترقد جثامين أكثر من 70 شخصية شهيرة، وبالنسبة للزوار الذين يتساءلون عما كان يبدو عليه هؤلاء، يمكنهم الآن الحصول على فكرة من خلال صور لـ28 منهم، بما في ذلك هوغو وزولا، قام برسمها رسام الشارع الفرنسي «سي 215». ولن تكون صورهم مرسومة على لوحات في بعض صالات العرض أو المتاحف ولكن على جدران المباني وصناديق المحولات الكهربائية وصناديق البريد. ويوضح ديفيد ماديك، الذي يدير المقبرة إن الشخصيات التي راح بعضها طيّ النسيان أعيدت إلى الحياة عبر تلك اللوحات.