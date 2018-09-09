سهم صيد عمره 1000 عام

المصدر: إعداد- سيد صالح

عُثِرَ على سهم صيد يُعتَقَد أن عمره يعود إلى ألف عام في بقعة جليدية بمقاطعة «يوكون» الكندية، بحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية.

وقد عثر طيار يقود مروحية ضمن بعثة بيئية في المنطقة تقوم بها منظمة «كاركروس تاجيش فيرست نيشن» المعنية بحماية البيئة.

وأصدرت المنظمة بياناَ صحفياً قالت فيه «أتيحت الفرصة هذا العام لأعضاء منظمة «كاركروس تاجيش فيرست نيشن» لصعود البقع الجليدية في المنطقة».

وأضافت المنظمة في بيانها: «استخدمت الأيائل والظبيان البقع الجليدية على مدى 9000 عام كمأوى في الصيف يقيها من الحر والحشرات. وعليه، كانت هذه البقع موقعاً مثالياً يستقطب الصيادين، ويبدو أن هذا السهم يخص أحدهم».

الطريف أن طريقة حفظ واخفاء السهم الذي يبلغ خمسة أقدام تتسم بحرفية شديدة، حيث ظل السهم محتفظاً بتكوينه الكامل ولم يتأثر بكتل الجليد المحيطة به على مدى 1000 عام.