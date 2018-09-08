مزاد لملابس ومقتنيات أفلام أميركية شهيرة في لندن

المصدر: لندن ـ رويترز

أصبح هواة الأفلام على موعد مع‭‭ ‬‬كنز من تذكارات أفلام مثل «حرب النجوم» «ستار وورز» و«إنديانا جونز» و«العودة للمستقبل 2» «باك تو ذا فيوتشر 2» في مزاد لإكسسوارات وملابس الأفلام يقام في لندن هذا الشهر، وتطرح متاجر بروبس ستور، ولها فروع في لندن ولوس انجليس تبيع هذه التذكارات، أكثر من 600 قطعة من نحو 150 فيلماً ومسلسلاً تلفزيونياً في مزاد يوم 20 سبتمبر.

وقال ستيفن لين مؤسس ومدير بروبس ستور لرويترز أول من أمس خلال معرض للتذكارات التي ستباع في المزاد «هذه المجموعة فريدة ومميزة بسبب مكانة وحجم الاكسسوار والملابس الأيقونية المطروحة».

ومن بين أهم القطع المعروضة سترة ارتداها هان سولو الذي لعب دوره هاريسون فرود في فيلم «حرب النجوم: الإمبراطورية تضرب من جديد» «ستار وورز: ذا إمبير سترايكس باك» الذي أنتج عام 1980 والمتوقع أن تجلب بين 500 ألف ومليون جنيه استرليني (647350-1.29 مليون دولار).

ومن بين التذكارات الأخرى المرتبطة بسلسلة «حرب النجوم» التي ستعرض في المزاد خوذة جندي من جنود الإمبراطورية «ستورمتروبر» من فيلم «الجيداي الأخير» «ذا لاست جيداي» والمتوقع أن تباع بما بين 30 و50 ألف جنيه استرليني لأغراض خيرية.