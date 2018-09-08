هندي يدخل «غينيس» بتكسير الجوز

المصدر: إعداد - سيد صالح

سجّل الهندي إس. نيفين كومار رقماً قياسياً استطاع به أن يدخل موسوعة «غينيس» العالمية الشهيرة للأرقام القياسية، حيث تمكّن من كسر 217 ثمرة جوز برأسه في غضون 60 ثانية فقط.

وبحسب ما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية البريطانية، فقد ظهر كومار في شريط فيديو وهو يشارك في مسابقة تحطيم الجوز، حيث بدا واقفاً ثم ينحني برأسه بينما يديه معصوبتان خلف ظهره ليضرب برأسه ثمار الجوز المتراصة في صفين على طاولة أمامه.

ويقوم كومار بتحطيم ثمار الجوز برأسه بشكل منهجي وبسرعة بالغة، بحيث بدت حركته في الفيديو أشبه بحركة النجم الكوميدي البريطاني الشهير شارلي شابلن في أفلام السينما الصامتة، وقد جرت المسابقة في ولاية «أندرا براديش» الهندية، وهي مسقط رأس كومار.