أمل في عودة الماموث بالهندسة الوراثية

المصدر: إعداد - أشرف رفيق

يحاول علماء إنتاج فيل الماموث العملاق، الذي انقرض، عن طريق استخدام الهندسة الوراثية.

قام علماء باستخراج خلايا من مهر صغير توفي منذ 40 ألف عام من أجل إعادة إحياء سلالته. وظلت بعض الخلايا حية بعد تجمّد المهر طوال تلك المدة في سيبريا في روسيا.

يقول فريق من العلماء الروس والكوريين، إن تلك التجربة هي الخطوة الأولى في إحياء حيوان فيل الماموث العملاق الذي انقرض، وهذا هو الهدف النهائي للتجربة.

واكتشف الباحثون المهر المتجمّد في باطن حفرة كبيرة في سيبريا الروسية، تعرف باسم «مدخل الجحيم». وكان عمر المهر نحو 20 يوماً عندما مات. وأزال الباحثون تراكمات عشرات الآلاف من السنين من فوق جسم المهر ليكشفوا عن جسمه المحفوظ.

وقال دكتور سيميون جريجوريف رئيس الباحثين في متحف الماموث في روسيا: إنه من حسن الحظ أن أنسجة المهر لم تتضرر ومحفوظة جيداً، بالتالي استطعنا أن نحصل على عينات منها لهذا البحث الفريد.